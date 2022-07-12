Тёмные-претёмные эльфы и пришествие зла — вышел международный тизер приквела «Властелина колец»

Сеть с исправной регулярностью продолжают наводнять промо-материалы многосерийного эпика «Властелин колец. Кольца власти». На этот раз к берегам случайно прибило международный тизер сериала, изобилующий свежими кадрами.

Трендово «эволюционировавшей» Второй эпохой Средиземья подписчики стримингового сервисе Amazon начнут наслаждаться 2 сентября.



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За самый дорогой сериал в истории как могут отвечают шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Они же подготовили сценарий первого сезона, над которым усердно трудились в компании одного из сценаристов «Игры престолов» Брайана Когмана.