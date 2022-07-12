Зендея планирует снять один из эпизодов третьего сезона «Эйфории»

Режиссёрский талант Зендеи может проявить себя во всей красе уже в новом сезоне «Эйфории». В интервью Vogue Italia актриса рассказала, что могла снять шестую серию второго сезона «Тысяча маленьких кровавых деревьев», но не вышло. Наверстать упущенное Зендея попытается, сняв один из эпизодов продолжения сериала.

Получилось забавно. Вообще-то я должна была снимать шестую серию, но потом мне пришлось играть в ней. На всё вместе не хватало времени, а мне оно необходимо, чтобы сделать всё правильно. Возможно, получится в следующем сезоне. Зендея

Ранее актриса говорила, что хочет попробовать себя в качестве режиссёра, сняв фильм о романе двух темнокожих девушек, и ответила на обвинения «Эйфории» в пропаганде наркотиков.