«Жена путешественника во времени» Стивена Моффата закрыта после первого сезона

Воплощённая в жизнь Стивеном Моффатом многосерийная экранизация «Жены путешественника во времени» не задалась. Кабельный канал HBO сообщил, что не станет продлевать сериал на второй сезон и, сердечно поблагодарив за всё творческую команду, официально распрощался с проектом.

Причина закрытия лежит на поверхности — критики прохладно отнеслись к свежей экранизации романа Одри Ниффенеггер, а зрительская аудитория у эпизодов была крайне немногочисленная.

Стартовавшя в мае шестисерийная фантастическая драма рассказывала необычную историю любви художницы Клэр (Роуз Лесли) и библиотекаря Генри (Тео Джеймс), чья супружеская жизнь осложняется спонтанными путешествиями мужа во времени.

Моффат («Шерлок») занимался сценарной адаптацией, а режиссировал Дэвид Наттер («Игра престолов»). Оба вдобавок числились исполнительными продюсерами проекта.