«Мир Дикого Запада» завершится пятым сезоном

Четвёртый сезон технотриллера «Мир Дикого Запада» едва стартовал, а в планах творческого дуэта Джонатана Нолана и Лизы Джой пятый сезон. который станет для сериала заключительным. Имейте в виду, это пока не официальная информация, а комментарий участника основного каста Эда Харриса.

В беседе с The Hollywood Reporter актёр сообщил, что впереди ещё один сезон, снимать который они начнут в апреле-мае 2023-го. Но, мол, на этом и всё. О том, чем завершится сюжет, Харрис не знает. Или говорит, что не знает.

Четвёртый сезон стартовал на канале HBO 26 июня и продолжил сюжетную линию третьего, а также успел засветить новый тематический парк. Помимо Эда Харриса в истории задействованы хорошо знакомые и новые персонажи, которых играют Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Тэнди Ньютон, Аарон Пол, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Люк Хемсворт, Анжела Сарафян, Аарон Стэнфорд и Ариана Дебос.