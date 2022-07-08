Камнем по голове. «Кинопоиск» начал снимать сериал о группе «Король и Шут»

Только у суровых панков отболело сердце после премьеры «Пистолета» Дэнни Бойла о Sex Pistols с Сидом Вишесом для самых маленьких, настало время готовиться к премьере сериала о группе «Король и Шут» и надеяться на лучшее. «Кинопоиск» объявил, что съёмки уже стартовали, и представил первые кадры.

Михаила Горшенёва (Горшка) играет Константин Плотников, Андрея Князева (Князя) — Влад Коноплёв, Александра Балунова (Балу) — Даниил Вахрушев, Александра Щиголева (Поручика) — Илья Ловкий, Якова Цвиркунова — Данила Рассомахин, Александра Леонтьева (Ренегата) — Ян Ильвес, а Марию Нефёдову — Васса Бокова.

Режиссёр сериала Рустам Мосафир («Скиф») рассказал, что поклонников ждёт нетипичный проект.

Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счёт песен, за счёт ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен.

В сериал войдёт восемь эпизодов, съёмки продлятся до октября, а релиз запланирован на следующий год.