Сорвиголова и Кингпин возвращаются в сериале «Эхо» от Marvel Studios

Создатели супергеройского экшена «Эхо» прекрасно отдают себе отчёт в том, что сам по себе сольник с Алаквой Кокс никого особенно не интересует. Поэтому решено усилить каст двумя мощными фигурами — Сорвиголовой и Кингпином. Портал The Hollywood Reporter сообщает, что Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио записались в сериал, где вернутся к своим ролям из «Сорвиголовы».

В спин-оффе «Соколиного глаза» зрителям расскажут историю становления лишённой слуха супергероини. Коренная американка по имени Майя Лопес невероятно хороша в копировании чужих движений и боевых стилей. Насколько большую роль в её истории сыграют Мэт Мёрдок и Уилсон Фиск, пока неизвестно.

Шоураннером проекта для стримингового сервиса Disney+ выступает Марион Дэйр («Лучше звоните Солу»). Съёмки сериала стартовали в конце мая и проходят в Атланте.