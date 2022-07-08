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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сорвиголова и Кингпин возвращаются в сериале «Эхо» от Marvel Studios

Источник: Netflix

Создатели супергеройского экшена «Эхо» прекрасно отдают себе отчёт в том, что сам по себе сольник с Алаквой Кокс никого особенно не интересует. Поэтому решено усилить каст двумя мощными фигурами — Сорвиголовой и Кингпином. Портал The Hollywood Reporter сообщает, что Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио записались в сериал, где вернутся к своим ролям из «Сорвиголовы».

В спин-оффе «Соколиного глаза» зрителям расскажут историю становления лишённой слуха супергероини. Коренная американка по имени Майя Лопес невероятно хороша в копировании чужих движений и боевых стилей. Насколько большую роль в её истории сыграют Мэт Мёрдок и Уилсон Фиск, пока неизвестно.

Шоураннером проекта для стримингового сервиса Disney+ выступает Марион Дэйр («Лучше звоните Солу»). Съёмки сериала стартовали в конце мая и проходят в Атланте.

Теги
Эхо
Комментарии (2)

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