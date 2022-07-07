Боб Оденкёрк готовится к финалу сериала «Лучше звоните Солу» (тизер)

Вот и настало время прощаться. Кабельный канал AMC опубликовал чёрно-белый тизер завершающих эпизодов многосерийной криминальной драмы «Лучше звоните Солу» с Бобом Оденкёрком. Шестой сезон выходит, как известно, в двух частях. Первые семь эпизодов вышли на экраны этой весной, а оставшиеся шесть серий стартуют уже на следующей неделе, 11 июля.

Вместе с Оденкёрком в приквеле культовой наркодрамы «Во все тяжкие» снимаются Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Тони Далтон. Создателями и шоураннерами обоих проектов значатся талантливые Винс Гиллиган и Питер Гулд.