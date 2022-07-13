Джош Хартнетт, Зази Битц и Аарон Пол записались в новый сезон «Чёрного зеркала»

В мае выяснилось, что некогда крайне популярная злободневная антология «Чёрное зеркало», перебравшаяся на видеосервис Netflix, официально возвращается с шестым сезоном. А теперь выяснилось, кто сыграет в первых трёх эпизодах проекта. Кастинговый лист шестого сезона возглавляют Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Зази Битц («Дэдпул 2»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), а также Кейт Мара («Карточный домик»), Паапа Эссьеду («Род мужской») и Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»).

О сюжетах будущих антиутопических теленовелл пока ничего не сообщают, однако известно, что на съёмки не поскупятся. По словам близких к производству инсайдеров, по формату, бюджету и хронометражу каждую серию оформляют как отдельный полноценный фильм.

Многосерийным технотриллером по-прежнему занимается творческий дуэт его создателей — Чарли Брукер и Аннабель Джонс. О премьерной дате шестого сезона пока тоже информации нет.