Братья Дафферы возьмутся за новую экранизацию «Тетради смерти» для Netflix

У творческого дуэта братьев Дафферов («Очень странные дела»), основавших продюсерскую студию Upside Down Pictures, наполеоновские планы, в которые входит один примечательный проект — игровая адаптация культового аниме «Тетрадь смерти». Да, стриминговый сервис Netflix опять попытает счастья с этим сюжетом — на этот раз в многосерийной форме и с Дафферами у руля.

Оригинал повествует о подростке Ягами Лайте, которому в руки попадает могущественный артефакт Тетрадь смерти, благодаря которой он берёт на себя роль линчевателя с благими намерениями избавить мир от преступности. И в 2017-м Netflix выпустил полнометражную адаптацию сюжета, которую успешной вряд ли назовёшь, и которая к будущему сериалу никак не относится.

Мэтт и Росс Дафферы возьмутся за разработку проекта, как только расквитаются со своим нынешним хитом — впереди у них работа над финальным сезоном «Очень странных дел». За сценарий пятого сезона Дафферы пообещали засесть в августе.