 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр «Трансформеров 7» покинет франчайз сразу, чтобы снять экранизацию подросткового романа Не благодарите (а подпишитесь)! Netflix возвращает Кэмерон Диаз Кейт Уинслет бросается в бой на свежих промо сиквела «Аватар: Путь воды» Катаклизм в Средиземье — вышел свежий тизер эпика «Властелин колец. Кольца власти» Может, и дураки, но деньги гребут лопатой: «Миньоны 2» сорвали банк
1
СЕРИАЛЫ
АНИМЕ
102
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Братья Дафферы возьмутся за новую экранизацию «Тетради смерти» для Netflix

Источник: Nippon TV

У творческого дуэта братьев Дафферов («Очень странные дела»), основавших продюсерскую студию Upside Down Pictures, наполеоновские планы, в которые входит один примечательный проект — игровая адаптация культового аниме «Тетрадь смерти». Да, стриминговый сервис Netflix опять попытает счастья с этим сюжетом — на этот раз в многосерийной форме и с Дафферами у руля.

Оригинал повествует о подростке Ягами Лайте, которому в руки попадает могущественный артефакт Тетрадь смерти, благодаря которой он берёт на себя роль линчевателя с благими намерениями избавить мир от преступности. И в 2017-м Netflix выпустил полнометражную адаптацию сюжета, которую успешной вряд ли назовёшь, и которая к будущему сериалу никак не относится.

Мэтт и Росс Дафферы возьмутся за разработку проекта, как только расквитаются со своим нынешним хитом — впереди у них работа над финальным сезоном «Очень странных дел». За сценарий пятого сезона Дафферы пообещали засесть в августе.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Небинарная Страсть соблазняет Морфея на свежих кадрах «Песочного человека» 4Очень странные дела происходят в трейлере фантастики «Газетчицы»

Тоже интересно

5Роуз Лесли находят и теряет Тео Джеймса в трейлере драмы «Жена путешественника во времени» 3Ремикс песни «Прекрасное далёко» и другие находки в «Яндекс.Музыке» 5Тесса Томпсон и Натали Портман? Режиссёр «Тора 4» намекает на нетрадиционную историю любви 0Самая продаваемая манга в Японии за март 2022 года 11Мужчины сходят с ума от огромных талантов Эмми Россам в трейлере драмы «Анджелина»

Далее на КГ

0
Жестокий способ расправы с одним из Иллюминатов в «Докторе Стрэндже 2» придумал лично Кевин Файги
 0
Небинарная Страсть соблазняет Морфея на свежих кадрах «Песочного человека»
 0
«Псы резервации» Тайки Вайтити возвращаются в августе (трейлер)
 0
Копьё и Коготь на эпичном постере второго сезона «Первобытного человека» Дженнди Тартаковски
 0
Серые человечки атакуют в трейлере хоррора Greyhill Incident
 8
Финал близко! Хоумлендер идёт за Солдатиком в свежем тизере «Пацанов»
 20
Катаклизм в Средиземье — вышел свежий тизер эпика «Властелин колец. Кольца власти»
 0
КГ играет: Ori and the Will of the Wisps, часть 8
 8
Кристиан Бэйл и Марго Робби в центре невероятных событий — вышел трейлер фильма «Амстердам»
 15
Кевин Смит сделал это! Он снял «Клерков 3» (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 451: Главная притворюшка
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 522: «Доктор Стрэндж 2» и «Бивис и Батт-Хед»
 
5Ноль кадров в секунду – 428: Грабёж в космосе
 
 
1Телеовощи – 450: Ионный толчок
 
2ЕВА – 483: Моэ Моэ Хрюн или Грета Тунберг и Ноев Ковчег
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 521: «Спайдерхед», «Казнь» и уродливый Чебурашка
 
1Ноль кадров в секунду – 427: Тень сомнения
 
 
6ЕВА – 482: Шампиньон
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru