Копьё и Коготь на эпичном постере второго сезона «Первобытного человека» Дженнди Тартаковски

Главные герои всегда в гуще битвы — даже на свежем плакате многосерийного доисторического эпика. Портал EW презентовал постер второго сезона «Первобытного человека» Дженнди Тартаковски («Самурай Джек»). Продолжение смертельно опасных приключений верных друзей стартует на кабельном канале Adult Swim 21 июля.

Драматически боевик с элементами фэнтези и хоррора повествует о необычной дружбе пещерного человека и динозавра — их свела и превратила в неразлучных спутников общая трагедия. Теперь они вместе пытаются выжить в жестоком первобытном мире со множеством опасностей: от кровожадных гигантов до таинственной и губительной магии.