Очень странные дела происходят в трейлере фантастики «Газетчицы»

Находчивые школьницы из 80-х отправляются в будущее. Потоковый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер ретро-фантастики «Газетчицы». Многосерийная экранизация одноимённого комикса Брайана К. Вона стартует на цифровой платформе 29 июля.

Осенью 1988 года четыре школьницы из Огайо оказываются случайно втянуты в смертельно опасное противостояние, из-за чего переносятся в 2019-й. Тут им предстоит познакомиться со взрослыми версиями себя, попытаться отыскать дорогу домой и по пути, конечно же, спасти мир и своё будущее.

Актёрский состав возглавляют Камрин Джонс, София Росински, Фина Страцца и Райли Лай Нелет. Шоураннером проекта значится Кристофер Роджерс, а за производство отвечают Plan B и Legendary Television.