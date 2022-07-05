Всё с ней в порядке! Специалисты по визуальным эффектам ответили на критику графики «Женщины-Халка»

Какой сейчас год, или почему трейлер «Женщины-Халка» показывает героиню Татьяны Маслани так, будто вся компьютерная графика сериала ушла на Халка Марка Руффало — нередкое мнение в марвеловском фандоме. Стоит ли говорить, что в целом визуальные эффекты последних сериалов Marvel, вышедших на Disney+, это отдельный вид искусства: Хранители времени в «Локи», богиня Таурт в «Лунном рыцаре» (и не стоит забывать потрясающие брёвна из первой серии), способности Мисс Марвел и вот теперь Женщина-Халк, похожая на персонажа, возможно, не последней части The Sims.

В новом видео от Corridor Crew специалисты по визуальным эффектам тоже посмотрели трейлер, изучили фидбэк и решили выступить адвокатами для адвоката.

Да они вообще неправы. Это не визуальный мусор. Сэм Горски

Большинство кадров в трейлере просто фантастические... Думаю, от Marvel ждут слишком многого, и что-то на ступень ниже считается поклонниками недопустимым. Клинт Джонс

Думаю, я понял, в чём проблема. Во-первых, люди среагировали на сжатый YouTube-трейлер… Это смазало картину, и в итоге всё выглядит очень сглажено. Показывать лица женских персонажей безтекстурными типично для поп-культуры. Сравнивая её, скажем, с Брюсом Беннером, Халком Марка Руффало, мы видим, что его персонаж более детален, и сжатие видео полностью этого не скрывает… А во-вторых, мы настолько к нему привыкли, что нас этот персонаж не задевает так, как Женщина-Халк. Рен Вейхман

В своё время и к Халку Марка Руффало у зрителей были вопросы. После выхода «Тора: Рагнарёка» поклонникам было сложно привыкнуть к даже слегка изменённому виду персонажа, который решили сделать более интеллектуальным.

Высокий уровень визуальных эффектов, впрочем, от нападок не спасает. Для любителей покритиковать иногда слишком хорошо — это тоже плохо. Например, вода в грядущем «Аватаре 2» так реалистична, что некоторые зрители заподозрили её в некомпьютерном происхождении.