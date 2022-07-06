Небинарная Страсть соблазняет Морфея на свежих кадрах «Песочного человека»

До премьеры одной из самых ожидаемых многосерийных экранизаций года остаётся месяц — самое время запускать промо-кампанию. Поэтому в сети и появились свежие кадры из тёмного фэнтези «Песочный человек» по одноимённому комиксу Нила Геймана. На них небинарный мужик Мэйсон Александр Парк в образе Страсти искушает Морфея (Том Старридж) своими неаппетитными формами.

Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Netflix 5 августа.

Историей и невероятных странствиях повелителя снов занимаются автор первоисточника совместно с Дэвидом С. Гойером («Основание»). В остальных ролях — Кирби Хоуэлл Баптист, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Донна Престон, Вивьен Ачимпонг, Азим Чодри и Санджив Бхаскар