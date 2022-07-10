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Авторы «Обители зла» обещают ужасы и экшен в ролике о создании сериала

На следующей неделе состоится премьера восьмисерийного экшен-хоррора «Обитель зла» по культовой вселенной, и стриминговый сервис Netflix опубликовал объёмистый ролик о создании сериала, где создатели и основной каст пытаются убедить скептически настроенных зрителей, что их детищу стоит дать шанс.

Все сдавшиеся на уговоры творческой команды проекта смогут оценить плоды их трудов уже 14 июля.

Основные события зомби-хоррора разворачиваются в 2036 году. Спустя 16 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. А ещё Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

В проекте снимаются Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Шоураннером сериала выступает Эдрю Дэбб («Сверхъестественное»), который также отвечает за сценарий совместно с Мэри Ли Саттон.

Теги
ВидеоОбитель зла
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Источник фотографий: Depositphotos

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