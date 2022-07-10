Авторы «Обители зла» обещают ужасы и экшен в ролике о создании сериала

На следующей неделе состоится премьера восьмисерийного экшен-хоррора «Обитель зла» по культовой вселенной, и стриминговый сервис Netflix опубликовал объёмистый ролик о создании сериала, где создатели и основной каст пытаются убедить скептически настроенных зрителей, что их детищу стоит дать шанс.
Все сдавшиеся на уговоры творческой команды проекта смогут оценить плоды их трудов уже 14 июля.
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Основные события зомби-хоррора разворачиваются в 2036 году. Спустя 16 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. А ещё Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.
В проекте снимаются Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Шоураннером сериала выступает Эдрю Дэбб («Сверхъестественное»), который также отвечает за сценарий совместно с Мэри Ли Саттон.
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