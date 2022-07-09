Телеовощи. Выпуск 452: Старый зануда и кампания

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:19 —
|Обсуждение новостей
|40:08 —
|«Список смертников» (The Terminal List) — 1x01—02
|53:44 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x02
|01:03:12 —
|«Старик» — 1x04
|01:14:31 —
|«Зло» — 3x04
|01:18:48 —
|«Пацаны» — 3x07
|01:34:45 —
|«Предложение» — 1x09—10 (финал сериала)
|01:55:11 —
|«Орвилл» — 3x03
|02:02:58 —
|«Детективное агентство „Лунный свет“» — 1x01
|02:25:54 —
|«Горец» — 1x18
|02:38:57 —
|«Прослушка» — 5x03
|02:49:02 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x08
|02:59:14 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x10
|03:04:16 —
|«Футурама: Большой куш Бендера!»
|03:17:00 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x17
|03:23:56 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x11
|03:40:24 —
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