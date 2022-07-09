 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Первый взгляд на героиню Сигурни Уивер в сиквеле «Аватар: Путь воды» Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду Трепещите! Второй сезон «Игры в кальмара» получил официальное подтверждение и первый тизер Новые сериалы недели: Мистер Бин против шмеля и ресторанная комедия со звездой «Бесстыдников» У режиссёра приквела «Хищника» есть куда более смелые идеи для продолжения серии
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
261
 
Прямая ссылка на новость:

Телеовощи. Выпуск 452: Старый зануда и кампания

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Телеовощи. Выпуск 451: Главная притворюшка 1Телеовощи. Выпуск 450: Ионный толчок

Тоже интересно

4Киллер Брэд Питт крадётся по вагону на кадре из экшен-комедии «Быстрее пули» Дэвида Литча 45Трансгендер Ясмин Финни сыграет Роуз в новых сезонах «Доктора Кто» 20Красавица и Вин Дизель: Даниэла Мелшиор прихорашивает звезду «Форсажа 10» (фото) 13Брюс Уиллис снова на тропе войны в трейлере экшен-триллера «Не то место» 19Горячо! Чёрная вдова зажигает с Эросом в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»

Далее на КГ

17
Незамутнённый режиссёр: постановщик следующих «Звёздных войн» не знает, что там снималась Натали Портман
 10
Дикий прокатный замес: Джон Уик против Вуди Харрельсона и особой команды баскетболистов
 17
Том Круз порешает: уже начались разговоры о «Топ Гане 3»
 0
The Tomorrow Children: Phoenix Edition — дата выхода дорогого переосмысления бесплатной игры
 11
Брутальный Хищник на свежем кадре из приквела «Добыча»
 18
«Ветра зимы» Джорджа Мартина уходят всё дальше от финала «Игры престолов»
 6
Улучшенный Халк, его кузина и пухлая злодейка на кадрах из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»
 2
Морфей в инфернальном окружении на свежих кадрах «Песочного человека»
 0
«Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» — анонс и трейлер аниме про приключения в игровом мире
 7
Наивный Вайтити: режиссёр хотел найти известного актёра на роль смешного Адольфа Гитлера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 452: Старый зануда и кампания
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
 
6ЕВА – 478: Обеспеченный фуриёб
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Телеовощи – 451: Главная притворюшка
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 522: «Доктор Стрэндж 2» и «Бивис и Батт-Хед»
 
5Ноль кадров в секунду – 428: Грабёж в космосе
 
 
1Телеовощи – 450: Ионный толчок
 
2ЕВА – 483: Моэ Моэ Хрюн или Грета Тунберг и Ноев Ковчег
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru