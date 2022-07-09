 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду Улыбайтесь! Это всех пугает до чёртиков (видео) Антонио Бандерас уже не милый котик, а злой убийца в трейлере экшена «Банши» Сценарист «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» рассказал о первом составе Иллюминатов Всё с ней в порядке! Специалисты по визуальным эффектам ответили на критику графики «Женщины-Халка»
1
СЕРИАЛЫ
465
 
Прямая ссылка на новость:

Улучшенный Халк, его кузина и пухлая злодейка на кадрах из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

После слитых в сеть кадров из юридической комедии «Женщина-Халк» студия Marvel озаботилась выпустить промо-материалы в достойном качестве. Возможно, чтобы работающей над сериалом творческой команде снова не прилетело за топорный CGI.

К снимкам с главной героиней Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) и главной злодейкой Титанией (Джамила Джамил) присовокупили кадр с Халком (Марк Руффало), который демонстрирует улучшенный, более реалистичный вид персонажа. Злодейки магия спецэффектов, к сожалению, не коснулась.

Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Как всё это будет выглядеть в движении, подписчики цифровой платформы Disney+ увидят 17 августа, в день премьеры сериала, где также снимаются Тим Рот, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли и другие.

Срежиссировали первый проект Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно») по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти»).

Теги
ГалереяЖенщина-Халк: Адвокат
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

21Упитанная злодейка Джамила Джамил и сверкающая Татьяна Маслани на свежих кадрах «Женщины-Халка» 11Подвинься, Брюс Беннер — трейлер «Женщины-Халка» набрал 78 млн просмотров за первые сутки 51Зелёная Татьяна Маслани, зелёный Марк Руффало, зелёный Тим Рот в трейлере «Женщины-Халка»

Тоже интересно

51С Entertainment прекращает поддержку King's Bounty II и Soul Dance Party 7Капитан Марвел и Человек-муравей поменялись местами 14«У нас была мечта!» — авторы StarCraft 2 и Warcraft 3 рассказывают о своей новой игре 5Убийственный финал — вышел трейлер шестого сезона «По волчьим законам» 3Не время колдовать: Дэниэл Крэйг мог сыграть знаковую роль в «Докторе Стрэндже 2», но отказался

Далее на КГ

1
Морфей в инфернальном окружении на свежих кадрах «Песочного человека»
 0
«Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» — анонс и трейлер аниме про приключения в игровом мире
 3
Наивный Вайтити: режиссёр хотел найти известного актёра на роль смешного Адольфа Гитлера
 0
Оттенки чёрного и серого: комедийного мужика взяли в супергероику с Дакотой Джонсон
 4
«Мир Дикого Запада» завершится пятым сезоном
 3
Долгострой Skull and Bones получил-таки дату выхода
 0
Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян полетит в космос с несколькими клонами Роберта Паттинсона
 10
«Капитан Америка 4» обзавёлся расово правильным режиссёром
 1
The Lord of the Rings: Gollum — третий трейлер
 0
Крис Эванс приглашает на танец Райана Гослинга в тизере экшена «Серый человек»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
 
6ЕВА – 478: Обеспеченный фуриёб
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Телеовощи – 451: Главная притворюшка
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 522: «Доктор Стрэндж 2» и «Бивис и Батт-Хед»
 
5Ноль кадров в секунду – 428: Грабёж в космосе
 
 
1Телеовощи – 450: Ионный толчок
 
2ЕВА – 483: Моэ Моэ Хрюн или Грета Тунберг и Ноев Ковчег
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 521: «Спайдерхед», «Казнь» и уродливый Чебурашка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru