Улучшенный Халк, его кузина и пухлая злодейка на кадрах из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

После слитых в сеть кадров из юридической комедии «Женщина-Халк» студия Marvel озаботилась выпустить промо-материалы в достойном качестве. Возможно, чтобы работающей над сериалом творческой команде снова не прилетело за топорный CGI.

К снимкам с главной героиней Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) и главной злодейкой Титанией (Джамила Джамил) присовокупили кадр с Халком (Марк Руффало), который демонстрирует улучшенный, более реалистичный вид персонажа. Злодейки магия спецэффектов, к сожалению, не коснулась.

Как всё это будет выглядеть в движении, подписчики цифровой платформы Disney+ увидят 17 августа, в день премьеры сериала, где также снимаются Тим Рот, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли и другие.

Срежиссировали первый проект Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно») по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти»).