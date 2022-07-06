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Упитанная злодейка Джамила Джамил и сверкающая Татьяна Маслани на свежих кадрах «Женщины-Халка»

В сети появились свежие промо-материалы очередного супергеройского сериала Marvel Studios — юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат». Первый кадр, опубликованный в качестве эксклюзива журналом Empire, демонстрирует главную героиню в блестящем вечернем платье.

Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Второй снимок — неофициальный, выложенный в сеть каким-то добрым человеком на радость всем, кто хотел полюбоваться аппетитными формами главной злодейки Титании, которую играет Джамила Джамил.

Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Премьера сериала состоится на видеосервисе Disney+ 17 августа. В комедии о приключениях супергероини и адвоката Дженнифер Уолтерс (Маслани) также снимаются Марк Руффло, Тим Рот, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли и другие.

Теги
ГалереяЖенщина-Халк: Адвокат
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Источник фотографий: Depositphotos

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