Упитанная злодейка Джамила Джамил и сверкающая Татьяна Маслани на свежих кадрах «Женщины-Халка»

В сети появились свежие промо-материалы очередного супергеройского сериала Marvel Studios — юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат». Первый кадр, опубликованный в качестве эксклюзива журналом Empire, демонстрирует главную героиню в блестящем вечернем платье.

Второй снимок — неофициальный, выложенный в сеть каким-то добрым человеком на радость всем, кто хотел полюбоваться аппетитными формами главной злодейки Титании, которую играет Джамила Джамил.

Премьера сериала состоится на видеосервисе Disney+ 17 августа. В комедии о приключениях супергероини и адвоката Дженнифер Уолтерс (Маслани) также снимаются Марк Руффло, Тим Рот, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли и другие.