Каратель, Сорвиголова, Джессика Джонс и остальные на свежих промо «Защитников» от Disney+

На что это они намекают? Возможно, на очевидное — рано или поздно уличные супергерои Marvel, дебютировавшие с сольными сериалами на Netflix, вернутся на экраны, но уже под флагом Disney. Стриминговый сервис Disney+, куда нынче перебрались все проекты по вселенной марвеловских «Защитников», опубликовал свежий промо-арт сериалов, демонстрирующий, что все участники команды связаны друг с другом.

Арт представлен в виде традиционной доски детектива, где и показано, как связаны сюжетные линии «Карателя», «Сорвиголовы», «Джессики Джонс», «Люка Кейджа» и «Железного кулака».

Мы уже знаем, что как минимум один из этого списка — «Сорвиголова» — вернётся-таки в сериале-перезапуске. Судьба его соратников, можно предположить, решается уже сейчас, но результаты пока лежат в плоскости слухов.