Мэтт Смит любуется яйцом и участвует в турнире на свежих кадрах «Дома Дракона»

Помимо постановочных фото главных персонажей приквела «Игры престолов» имеется в закромах портала Entertainment Weekly и впечатляющая подборка кадров из многосерийного фэнтези о первых Таргариенах Вестероса. Вот вам свежие фотографии из «Дома Дракона» с основными персонажами сериала, которым скучать не приходится, потому что в интересные времена живут.

На кадрах, к слову, много всего происходит. Тут не только беседы и прогулки. Деймон Таргариен (Мэтт Смит), например, и на турнире сражается, и драконьими яйцами любуется. А Рейнира Таргариен (Эмма Дарси) тем временем пытается прикончить Алисенту Таргариен (Оливия Кук). В общем, жизнь в Вестеросе привычно бьёт ключом. По голове.