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Мэтт Смит любуется яйцом и участвует в турнире на свежих кадрах «Дома Дракона»

Помимо постановочных фото главных персонажей приквела «Игры престолов» имеется в закромах портала Entertainment Weekly и впечатляющая подборка кадров из многосерийного фэнтези о первых Таргариенах Вестероса. Вот вам свежие фотографии из «Дома Дракона» с основными персонажами сериала, которым скучать не приходится, потому что в интересные времена живут.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»

На кадрах, к слову, много всего происходит. Тут не только беседы и прогулки. Деймон Таргариен (Мэтт Смит), например, и на турнире сражается, и драконьими яйцами любуется. А Рейнира Таргариен (Эмма Дарси) тем временем пытается прикончить Алисенту Таргариен (Оливия Кук). В общем, жизнь в Вестеросе привычно бьёт ключом. По голове.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»
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ГалереяДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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