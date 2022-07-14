Локи, Сильвия и Мобиус гуляют по городу съёмках второго сезона «Локи»

Давным-давно анонсированный второй сезон приключенческого балагана «Локи» вовсю снимают. И любители понаблюдать за этим увлекательным процессом с фотокамерой в руках делятся плодами своих наблюдений с собратьями по сети. Интернет наводнили фото со съёмочной площадки сериала, где засекли основных персонажей истории — Локи (Том Хиддлстон), Мобиуса (Оуэн Уилсон) и Сильвию (София Ди Мартино).

Съёмочный процесс проходит на лондонских улицах, где прогуливаются главные действующие лица. И по униформе, в которой щеголяет подружка главного героя, поклонники сериала уже установили, что героям предстоит путешествие в 70-е.

Продолжение сериала для стриминговой платформы Disney+ режиссируют Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, постановщики «Лунного рыцаря».