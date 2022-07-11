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Мускулистая Татьяна Маслани на промо-арте сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

До премьеры энного по счёту сериала Marvel Studios чуть больше месяца, и официальная рекламная кампания вот-вот стартует, ну а пока жители сети и без неё неплохо справляются. На онлайн-просторах появились свежие промо-арты к юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат», позволяющие хорошенько рассмотреть отличную физическую форму главной героини и её супергеройский костюм.

Промо-арт сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Татьяна Маслани играет Дженнифер Уолтерс. В роли кузена Брюса Беннера ей ассистирует Марк Руффало, а за разнообразные злодейства в проекте отвечают Джамила Джамил (Титания) и Тим Рот (Мерзость). Взаимоотношения этих персонажей начнут раскрывать 17 августа на цифровой платформе Disney+.

Промо-арт сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Постановщицами первого сезона выступили Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), а сценарий написала Джессика Гао («Рик и Морти»).

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ГалереяЖенщина-Халк: Адвокат
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Источник фотографий: Depositphotos

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