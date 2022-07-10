«Очень странные дела» оставили не у дел «Пацанов». Названы самые популярные сериалы на стриминге

Минувшие два месяца выдались поистине жаркими на сериальные премьеры. «Оби-Ван Кеноби», «Мисс Марвел», новые сезоны Академии Амбрелла» и «Мира Дикого Запада»... всё это покажется цветочками на фоне истинных монстров телевидения. «Очень странные дела» от Netflix и «Пацаны» от Amazon хлестнулись за звание самого популярного сериала на стриминге, и последние не смогли совладать с кучкой подростков во главе с Милли Бобби Браун.

Справедливости ради, на момент составления рейтинга Nielsen у творения братьев Дафферов вышло 7 эпизодов четвёртого сезона (из девяти), тогда как детище Эрика Крипке показало зрителям лишь половину третьего сезона. Так что, ждём реванша!

Полный рейтинг самых популярных сериалов потоковых сервисов с 6 по 12 июня выглядит так: