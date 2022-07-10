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Хоумлендер демонстрирует своё величие за кадром третьего сезона «Пацанов» (фото)

Восхитительный третий сезон «Пацанов» подошёл к концу, и теперь всё, что нам остаётся, это читать бесконечные разъясняющие интервью Эрика Крипке да разглядывать фото со съёмок. За кадром Солдатик Дженсен Эклс прекрасно ладит с Хьюи (Джек Куэйд), а Бутчер (Карл Урбан) — с Хоумлендером (Энтони Старр). Последний и вовсе очень похож на нас, простых смертных, после тяжёлого трудового дня.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Что до продолжения, оно у сериала, разумеется, будет — четвёртый сезон «Пацанов» начнут снимать уже 22 августа, о чём недавно радостно сообщил сам Урбан. Но и он не станет для хита Amazon последним.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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