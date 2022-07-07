Солдатик vs Нуар, Хоумлендер vs Бутчер — тизер финала третьего сезона «Пацанов» обещает супербитву

До финала третьего сезона «Пацанов» остаётся всё меньше времени, и рекламный отдел сериала работает на совесть, раздувая хайп в преддверие премьеры заключительного эпизода антигеройской сатиры, где зрителей, предполагается, ждёт как минимум пара зрелищных дуэлей. События предыдущих серий должны привести к битве Солдатика и Нуара, ну и, конечно, Хоумлендера и Билли Бутчера.
Кто выйдет победителем и все ли останутся после сражения живы, узнаем не раньше пятницы. Шоураннер Эрик Крипке и компания обещают нечто невероятное. Остаётся только довериться их обещаниям.
И бонусом — атмосферное закадровое фото к предыдущему эпизоду:
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