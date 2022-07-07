Фантастика «Ночное небо» с Дж. К. Симмонсом закрыта на первом сезоне

Стриминговый сервис Amazon решил отказаться от планов на второй сезон «Ночного неба». Фантастическая драма с Дж. К. Симмонсом и Сисси Спейсек в главных ролях официально закрыта на первом сезоне. Отзывы на сериал в целом были положительными, а вот с просмотрами у проекта откровенно не задалось, вдобавок на производство из-за CGI-контента тратились приличные деньги. В общем, сериал себя не окупил.

Ирен Йорк (Спейсек) и её супруг Франклин (Симмонс) уже очень давно хранят невероятную тайну — много лет назад у себя на заднем дворе они обнаружили помещение с порталом, ведущим на другую планету. Они так и не решились никому рассказать о своей находке, но однажды в их жизни появляется таинственный незнакомец (Чай Хансен), а их давнее открытие оказывается чем-то куда более значимым, чем они могли себе вообразить.

Создателем сериала выступил Холден Миллер, который также значился исполнительным продюсером проекта совместно с его шоураннером Дэниелом С. Коннели. Производство курировали Amazon Studios и Legendary Television.