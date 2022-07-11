Новые сериалы недели: «Обитель зла» переживает очередную адаптацию

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Premier

Талантливый программист Сеня страдает от нехватки внимания и поддержки в семье. Его отношения с женой портятся, а на горизонте появляются новые соблазны, против которых он не всегда может устоять. В это время он всё больше сближается со своим изобретением — «Люсей» — колонкой с искусственным интеллектом. Он чувствует, что только с ней может откровенно делиться всеми своими переживаниями. «Люся» буквально читает его мысли, знает наперёд все его реакции и помогает решать проблемы. Постепенно «Люся» всё больше проникает в жизнь Сени и, наконец, меняет её до неузнаваемости.

Фантастическая история о страстных отношениях человека и его гаджета, которые могут зайти слишком далеко. Данила Козловский притворяется талантливым разработчиком, а Кристина Асмус — его аудиоколонкой.