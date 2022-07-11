Новые сериалы недели: «Обитель зла» переживает очередную адаптацию

В ближайшие несколько дней зрителей ожидает пара примечательных премьер. В список новых сериалов затесался экшен-хоррор «Обитель зла» от Netflix, который постарается угодить матёрым поклонникам и новым зрителям, а также отечественный сериал «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус о любви человека и аудиоколонки.
Вторник, 12 июля
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.
Среда, 13 июля
мультфильм, семейный, комедия
В ролях Шон Джамброун, Джастин Ройланд, Мэри Мак, Аманда Лейтон, Эндрю Матараццо, Томас Барбуска
Создатель Джастин Ройланд, Майк Макмэхан
В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.
фантастика
В ролях Иман Веллани, Алисия Райнер, Мэтт Линтц, Ясмин Флетчер, Анджали Бимани, Риш Шах
Создатель Биша К. Али
Первый сезон подростковой фантастики по комиксам Marvel завершится шестым эпизодом. Но кому до этого есть хоть какое-то дело?
Четверг, 14 июля
боевик, ужастик
В ролях Элла Балинска, Лэнс Реддик, Сиена Агудонг, Тёрло Конвери, Коннор Госатти, Татьяна Гайдар
Создатель Мэри Ли Саттон, Эндрю Дэбб
Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. К тому же главную героиню донимают призраки прошлого — она вспоминает жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.
Видеосервис Netflix надеется порадовать поклонников культового франчайза свежей адаптацией, но уже на стадии кастинга успел попортить кровь фанатам.
драма
В ролях Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган, Ян Цапник, Григорий Верник
Талантливый программист Сеня страдает от нехватки внимания и поддержки в семье. Его отношения с женой портятся, а на горизонте появляются новые соблазны, против которых он не всегда может устоять. В это время он всё больше сближается со своим изобретением — «Люсей» — колонкой с искусственным интеллектом. Он чувствует, что только с ней может откровенно делиться всеми своими переживаниями. «Люся» буквально читает его мысли, знает наперёд все его реакции и помогает решать проблемы. Постепенно «Люся» всё больше проникает в жизнь Сени и, наконец, меняет её до неузнаваемости.
Фантастическая история о страстных отношениях человека и его гаджета, которые могут зайти слишком далеко. Данила Козловский притворяется талантливым разработчиком, а Кристина Асмус — его аудиоколонкой.
боевик, детектив, драма
В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт
Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон
В своеобразном приквеле истории о Бэтмене речь пойдёт о молодых годах его будущего дворецкого и верного помощника Альфреда Пенниуорта. События разворачиваются в Лондоне 60-х. Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и знакомится с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Брюса.
Воскресенье, 17 июля
боевик, приключенческий
В ролях Мэтт Барр, София Пернас, Одед Фер, Майкл Джеймс Шоу, Катя Винтер, Джеймс Кэллис
Создатель Мэттью Федерман, Стивен Скайя
В центре приключенческого боевика — блестящий знаток древностей и опытный вор, специализирующийся на кражах произведений искусства. Вдвоём им предстоит отправиться в кругосветное путешествие по следу опаснейшего террориста, который развернул свою преступную деятельность благодаря украденным сокровищам. Преследуя убийцу, «напарники» неожиданно для самих себя оказываются в центре древней битвы за человеческую цивилизацию.
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