Создатель «Пацанов» рассказал, вернётся ли Солдатик Дженсена Эклса в четвёртом сезоне

Бесконечно можно смотреть на две вещи: на 15-летние мучения Дженсена Эклса в «Сверхъестественном» и его блистательную игру в третьем сезоне «Пацанов». Что и говорить, харизматичный Солдатик растопил даже самые суровые зрительские сердечки, и прощаться с таким персонажем уже после одного сезона было бы очень грустно. Хорошо, что у руля Эрик Крипке, и так просто отпускать Эклса он не планирует. Снова.

Отвечая на прямой вопрос о том, стоит ли нам ждать возвращения героя в четвёртом сезоне, создатель «Пацанов» всё дал понять предельно ясно:

Старая телевизионная пословица гласит — убивай кого-то, только если это очень-очень нужно. Никогда не закрывай дверь — открывай окно. Поживём-увидим, но я не могу представить концовку сериала без очередного появления Солдатика. Надеюсь, мы увидим его снова.

Сам Дженсен Эклс тоже не горит желанием прощаться с сериалом:

Я знаю, что Крипке — очень умный мужик в том, как он выписывает своих персонажей, потому что он всегда может вернуть их. Есть определённые планы, но я не знаю, в чём именно они заключаются. Но я сказал ему: «Возвращай меня в любое время. Скажешь, когда, и я тут же примчусь».

Собственно, никто и не сомневался.