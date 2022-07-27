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Эльфы, орки и гномы на свежих кадрах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Как и ожидалось, стриминговый сервис Amazon не скупится на промо-материалы к своей главной многосерийной премьере — стартующему в начале осени эпическому фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Поэтому вот вам подарок от журнала Total Film — несколько кадров и пара закадровых фото сериала, который стремится оставить свой неизгладимый след в памяти поклонников вселенной Дж. Р. Р. Толкина.

Увидеть открывающий эпизод приквела культовой трилогии все смельчаки смогут 2 сентября.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Давным-давно известно, что основные события сериала развернутся во Второй эпохе Средиземья и поведают о появлении великого зла, с которым предстоит бороться главным героям истории, за увлекательность которой отвечают шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их коллега-сценарист Брайан Когман («Игра престолов»).

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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