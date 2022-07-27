Эльфы, орки и гномы на свежих кадрах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Как и ожидалось, стриминговый сервис Amazon не скупится на промо-материалы к своей главной многосерийной премьере — стартующему в начале осени эпическому фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Поэтому вот вам подарок от журнала Total Film — несколько кадров и пара закадровых фото сериала, который стремится оставить свой неизгладимый след в памяти поклонников вселенной Дж. Р. Р. Толкина.

Увидеть открывающий эпизод приквела культовой трилогии все смельчаки смогут 2 сентября.

Давным-давно известно, что основные события сериала развернутся во Второй эпохе Средиземья и поведают о появлении великого зла, с которым предстоит бороться главным героям истории, за увлекательность которой отвечают шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их коллега-сценарист Брайан Когман («Игра престолов»).