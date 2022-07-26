Новые сериалы 25–31 июля: звёзды «Как я встретил вашу маму» отправляются на поиски любви и тайн прошлого

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Peacock

Иногда поездка на годовщину может стать настоящим испытанием для отношений. Это и произошло с молодой парой в исполнении Кристин Милиоти и Уильяма Джексона Харпера, во время отдыха в Мексике оказавшейся в центре одной из самых причудливых неразгаданных тайн Юкатана.

Звезда «Как я встретил вашу маму», удачно выстрелившая с комедией «Зависнуть в Палм-Спрингс», спустя два года продолжает плутать по телевизионным джунглям.