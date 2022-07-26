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Новые сериалы 25–31 июля: звёзды «Как я встретил вашу маму» отправляются на поиски любви и тайн прошлого

Источник: Netflix

Всё новое — это хорошо забытое старое. Видимо, поэтому Netflix запускает спин-офф про вышедшго из шкафа Барни Стинсона, Amazon делает свои «Очень странные дела», а HBO Max просто заново снимает «Милых обманщиц».

Четверг, 28 июля

 
Премьера+
Peacock
Курорт The Resort

В ролях Уильям Джексон Харпер, Cristin Milioti, Ник Офферман, Скайлер Гизондо, Луис Gerardo Мендес, Nina Bloomgarden

Иногда поездка на годовщину может стать настоящим испытанием для отношений. Это и произошло с молодой парой в исполнении Кристин Милиоти и Уильяма Джексона Харпера, во время отдыха в Мексике оказавшейся в центре одной из самых причудливых неразгаданных тайн Юкатана.

Звезда «Как я встретил вашу маму», удачно выстрелившая с комедией «Зависнуть в Палм-Спрингс», спустя два года продолжает плутать по телевизионным джунглям.

 
Премьера+
Crave
Милые обманщицы: Первородный грех Pretty Little Liars: Original Sin

В ролях Бэйли Мэдисон, Malia Pyles, Maia Reficco, Zaria Simone, Чендлер Кинни, Мэллори Бехтель

20 лет назад город Миллвуд был практически разорван на части, и сейчас неизвестный хочет наказать дочерей тех, кто давным-давно стал причиной этого — героинь оригинальных «Милых обманщиц», вышедших на Freeform в 2010 году.

Необязательный спин-офф необязательного молодёжного мыла.

 
Сезон3
DC Universe
Харли Квинн Harley Quinn

мультфильм, семейный, комедия, боевик

В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер

Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори

Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.

Видео

Пятница, 29 июля

 
Премьера+
Netflix
Без пары Uncoupled

В ролях Нил Патрик Харрис

Майкл был уверен, что его жизнь идеальна, пока бойфренд не ушёл от него спустя 17 лет отношений. За одну ночь потерять того, кого считал своей родственной душой, и оказаться одиноким геем сильно за сорок в Нью-Йорке — хуже и быть не может.

Это леген...подожди, подожди... Впрочем, это точно не про данный сериал. Если, конечно, вас не интересуют геи и хитросплетения их сложных отношений.

 
Премьера+
Apple TV+
На поверхности Surface

В ролях Гугу Мбата-Роу, Оливер Джексон-Коэн, Стефан Джеймс, Ари Грейнор, Марианна Жан-Баптист, François Arnaud

Главная героиня, Софи (Гугу Эмбата-Ро), теряет память в результате травмы головы. В попытках восстановить по кусочкам свою жизнь с помощью мужа и друзей, она начинает задавать вопросы о том, что на самом деле скрывалось за этой идеальной картинкой.

Очередной «многообещающий» сериал от Apple TV+, так что многого не ждём.

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Газетчицы Paper Girls

фантастика

В ролях Али Вонг, Sofia Rosinsky, Камрин Джонс, Riley Lai Nelet, Fina Strazza

Четыре школьницы из предместья Кливленда, Огайо, подрабатывающие доставкой газет, оказываются втянуты в войну двух группировок, состоящих из путешественников во времени. Вскоре главные героини и сами отправятся в эпическое приключение сквозь время, повстречаются с самими собой в будущем, узнают свою судьбу и попытаются спасти мир.

Уже соскучились по «Очень странным делам»? Новый сериал от Amazon попробует повторить успех главного хита Netflix.

Видео

Воскресенье, 31 июля

 
Сезон3
Showtime
Город на холме City on a Hill

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Кевин Бейкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс

Создатель Бен Аффлек, Мэтт Дэймон

Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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