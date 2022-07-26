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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Фэнтези «Эрагон» превратится в сериал на Disney+

Источник: Industrial Light / 20th Century Fox

Стриминг Disney+ готовит сериал по мотивам фэнтези романов «Эрагон» — серии книг американского писателя Кристофера Паолини.

Главный герой истории, как водится, юный парень Эрагон. Однажды он находит драконье яйцо, из которого растит дракониху по имени Сапфира. Под руководством наставника Брома юноша учится быть драконьим Всадником, чтобы на пару с могучей подругой сокрушить императора Гальбаторикса и избавить от тирании мир Алагезии. Эльфы, гномы и другие сказочные существа прилагаются.

«Эрагон» — первая книга тетралогии «Наследие», и Disney грозится экранизировать все четыре. Автор первоисточника Паолини станет одним из соавторов сценария, что внушает некоторую надежду. Но кастинг, наверное, это исправит.

В 2006 году по той же книге сняли фильм при участии Джереми Айронса и Джона Малковича. Рэйчел Вайс подарила голос дракону.

Сериал пополнит раздел подросткового фэнтези на потоковом сервисе Disney+ наряду с наконец-то верным первоисточнику «Перси Джексоном и Олимпийцами». Берт Салке выступает исполнительным продюсером обоих многосерийных проектов. Производством занимается 20th Television.

Теги
АнонсыDisney+
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