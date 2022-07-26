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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Алексей Серебряков спасает будущее в трейлере антиутопии «Наследие»

Детишек вырастили, а будущее строить их не научили. Стриминговый сервис Premier презентовал полноценный трейлер постапокалиптической драмы «Наследие» с Алексеем Серебряковым в ключевой роли спасителя будущего.

Трейлер сообщает точную дату выхода — премьера сериала состоится 28 июля.

События разворачиваются в мрачном будущем. Человечество вымирает, и сохранить его отваживаются учёные-инициаторы программы «Наследие», в числе которых — генетик Пётр Титов (Серебряков). Выбравшись через сто лет из криосна, учёные разморозили здоровые эмбрионы и принялись восстанавливать человеческую популяцию, но и помыслить не могли, каким вырастет новое поколение людей.

Все эпизоды фантастической драмы срежиссировал Алексей Голубев. В сериале также снялись Егор Бероев, Михаил Евланов и Артём Ткаченко.

Теги
ВидеоНаследие
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