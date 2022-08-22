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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Во втором сезоне «И просто так» вернётся старая любовь Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

Источник: HBO

Во втором сезоне «И просто так» к героине Сары Джессики Паркер присоединится её старая любовь Эйдан Шоу (Джон Корбетт), с которым у Кэрри Брэдшоу был очень серьёзный роман в «Сексе в большом городе».

Серьёзный и мрачный — после расставания он вогнал её в долги, да и без них отношения персонажей были так себе. Недаром же Кэрри бросила Эйдана, выбрав Мистера Бига. Но Крис Нот попал в эпицентр секс-скандала, и то ли по этой причине, то ли так совпало, но его героя в сериале «убили» в первом же эпизоде. hbo Сценаристы проекта решили, если с мужчиной мечты ничего не вышло, сгодится его запасной вариант. К тому же, весь первый сезон героиня переживает потерю Бига, так что о романах там речь не шла. О том, какую роль в судьбе Кэрри сыграет возвращение Эйдана, создатели проекта пока не говорят.

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И просто так
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9Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
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