Кимико и парень Старлайт готовы к съёмкам четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Энтони Старр и Чейс Кроуфорд пару дней назад уже проболтались о скором старте съёмок четвёртого сезона «Пацанов», и теперь все остальные не скрываясь подтягиваются на съёмочную площадку сериала в Канаде. Отметиться уже успели Карен Фукухара, Джек Куйэд и, собственно, творец всего этого безумия Эрик Крипке.

Третий сезон безбашенного экшена не только явил миру знаменитую супергеройскую оргию, но и представил нам Солдатика в исполнении Дженсена Эклса. А ещё вывел безумие на совершенно новый уровень и справедливо реабилитировался за провал прошлого сезона.

В продолжении «Пацанов» вернутся все главные действующие лица, за исключением, разве что, Доминик Макэллиготт и Нэйтана Митчела. Зато к постоянному актёрскому составу присоединился исполнитель роли Райана Камерон Кроветти, и есть подозрение, что исчадие Хоумлендера ещё задаст всем жару.