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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Женщины-Халка» усиленно строит планы на второй сезон

Источник: Disney+

Не успел ещё стартовать первый сезон «Женщины-Халка», как режиссёр проекта Кэт Койро уже размышляет о втором.

Дело в том, что по сюжету у нас есть целое юридическое подразделение сверхлюдей, и это открывает бесконечные возможности. Можно в буквальном смысле призвать любого персонажа, когда-либо существовавшего в MCU, и это будет выглядеть органично, а не как беспричинное камео. В общем, думаю, нет предела для развития этой истории.

 
Кэт Койро

Недавно режиссёр «Женщины-Халка» вместе с Татьяной Маслани и шоураннером проекта Джессикой Гао поддержали художников по визуальным эффектам, которые раскрыли драму рабочих отношений с Marvel.

Ранее эксперты, разбирающие визуальные эффекты, комментируя трейлер, защитили сериал, и в этом есть смысл: несмотря на то, что многие последние проекты студии показали явные проблемы с CGI, «Женщина-Халк» отчасти стала жертвой накопительного эффекта, получив больше всего критики — словно за все CGI-неудачные проекты студии сразу.

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