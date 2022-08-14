Режиссёр «Женщины-Халка» усиленно строит планы на второй сезон

Не успел ещё стартовать первый сезон «Женщины-Халка», как режиссёр проекта Кэт Койро уже размышляет о втором.

Дело в том, что по сюжету у нас есть целое юридическое подразделение сверхлюдей, и это открывает бесконечные возможности. Можно в буквальном смысле призвать любого персонажа, когда-либо существовавшего в MCU, и это будет выглядеть органично, а не как беспричинное камео. В общем, думаю, нет предела для развития этой истории. Кэт Койро

Недавно режиссёр «Женщины-Халка» вместе с Татьяной Маслани и шоураннером проекта Джессикой Гао поддержали художников по визуальным эффектам, которые раскрыли драму рабочих отношений с Marvel.

Ранее эксперты, разбирающие визуальные эффекты, комментируя трейлер, защитили сериал, и в этом есть смысл: несмотря на то, что многие последние проекты студии показали явные проблемы с CGI, «Женщина-Халк» отчасти стала жертвой накопительного эффекта, получив больше всего критики — словно за все CGI-неудачные проекты студии сразу.