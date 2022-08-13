Балаган в суде — свежий тизер комедии «Женщина-Халк: Адвокат»

Я звоню своему адвокату! Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий тизер многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат», напирающий на комедийные элементы сериала. И такой подход действительно работает на руку проекту. Если бы все судебные разбирательства протекали так, как заседания, в которых участвует Дженнифер Уолтерс, из желающих побывать на таких сумасшедших представлениях выстраивалась бы километровая очередь.

Премьера марвеловского сериала с Татьяной Маслани, Марком Руффало, Джамилой Джамил, Чарли Коксом и Винсентом Д’Онофрио состоится на цифровой платформе 18 августа.