 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение От Аны де Армас до Эмили Блант: Райан Гослинг умеет выбирать напарниц для своих экшенов
2
СЕРИАЛЫ
191
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Балаган в суде — свежий тизер комедии «Женщина-Халк: Адвокат»

Я звоню своему адвокату! Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий тизер многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат», напирающий на комедийные элементы сериала. И такой подход действительно работает на руку проекту. Если бы все судебные разбирательства протекали так, как заседания, в которых участвует Дженнифер Уолтерс, из желающих побывать на таких сумасшедших представлениях выстраивалась бы километровая очередь.

Премьера марвеловского сериала с Татьяной Маслани, Марком Руффало, Джамилой Джамил, Чарли Коксом и Винсентом Д’Онофрио состоится на цифровой платформе 18 августа.

Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

10Главные героини на постерах «Женщины-Халка: Адвоката» 9Кингпин Винсент Д'Онофрио засветился на съёмках нового сериала Marvel (фото) 7Сорвиголова и Титания крупным планом в свежем тизере «Женщины-Халка»

Тоже интересно

13Свершилось! Дэвид Теннант возвращается к роли Доктора Кто 7Шоураннер «Женщины-Халка» рассказала об отношениях Марка Руффало и Татьяны Маслани на съёмках 42022 году не до игр: Starfield и Redfall от Bethesda Softworks перенесли 11Дженсен Эклс приоделся для очередной разборки на свежем кадре «Пацанов» 2«Сасаки и Пи-тян» — анонс и сэйю аниме про обычного корпоративного служащего и необычную птицу

Далее на КГ

2
Идрис Эльба и Тильда Суинтон спорят о желаниях в свежем трейлере фэнтези «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера
 1
«Слишком взрослая» — кастинг-директор заявил 10-летней Милли Бобби Браун, что она ничего не добьётся в Голливуде
 3
Кевин Костнер взял в свой эпической вестерн Сиенну Миллер, Сэма Уортингтона и Джейми Кэмпбелла Бауэра
 6
Netflix продлил «Любовь, смерть и роботы» на четвёртый сезон
 3
Режиссёр «Отряда самоубийц» прокомментировал выбор Леди Гаги на роль Харли Квинн
 8
«Боялась потерять работу» — Аманда Сайфред рассказала, почему соглашалась сниматься обнажённой
 4
От Аны де Армас до Эмили Блант: Райан Гослинг умеет выбирать напарниц для своих экшенов
 19
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 528: «Добыча», «Топ Ган: Мэверик», «Тор 4», новый план DC
 18
Новый Кевин Файги? Создатель сериалов The CW может возглавить киновселенную DC
 1
Смотрим и обсуждаем: THQ Nordic Digital Showcase
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 528: «Добыча», «Топ Ган: Мэверик», «Тор 4», новый план DC
 
1Ноль кадров в секунду – 434: Кадры против облаков
 
4ЕВА
 
9Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
1Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
 
4ЕВА – 488: Зритель ночных сов
 
2Телеовощи – 455: Неправильные мультики
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru