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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Слишком взрослая» — кастинг-директор заявил 10-летней Милли Бобби Браун, что она ничего не добьётся в Голливуде

Источник: Netflix

В интервью Allure Милли Бобби Браун делится своей историей успеха по типичной схеме «весь мир был против меня, а я выстояла». Тем не менее актриса вспоминает, когда ей было 10 лет, влиятельный кастинг-директор сказал ей, что она никогда не добьётся успеха в Голливуде, потому что «слишком взрослая», чем довёл актрису до слёз.

Я всегда знала, что выгляжу старше своих лет, и ничего не могла с этим поделать. Никто не выглядел так зрело, как я, и слышать такое было очень тяжело, потому что я думала, что зрелость — это хорошо. И было очень обидно слышать, что это не так и я не добьюсь успеха в индустрии. Я очень расстроилась из-за этого.

 
Милли Бобби Браун

Но родители убедили актрису пойти на прослушивание «Очень странных дел» в качестве финальной попытки.

Родители сказали мне: «Просто сделай запись для последнего прослушивания, а потом сможешь пойти на улицу поиграть со своими друзьями. Я согласилась.

Спустя три месяца Милли Бобби Браун получила роль Одиннадцатой.

В не менее типичном ключе актриса рассказала, что выбрала эту профессию, чтобы не быть собой.

С самого детства я чувствовала, что везде не на своём месте. Ещё я немного борюсь с одиночеством. Всегда чувствовала себя одинокой в переполненной комнате, как будто я была единственной в своём роде, словно никто никогда не понимал меня по-настоящему. Поэтому мне нравилось играть персонажей, которых люди могли понять, ведь у Милли такого не будет.

Милли Бобби Браун добавила, что с трудом справляется с ненавистью людей, которых постоянно что-то в ней не устраивает, а это трудно, когда тебе 18 лет и ты ещё толком не знаешь, кто ты на самом деле. Сначала актриса пыталась подстраиваться под мнение общественности, а потом с помощью семьи и друзей поняла, что этого делать не надо — достаточно просто идти своим путём.

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