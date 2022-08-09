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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Очень странных дел» Джо Кири сыграет в пятом сезоне «Фарго» Ноя Хоули

Источник: Netflix

Кастинг в пятый сезон криминальной антологии «Фарго» продолжается. В основной актёрский состав свежей телеглавы проекта Ноя Хоули записались Джо Кири («Очень странные дела»), Ламорн Моррис («Новенькая») и Рича Мурджани («Проект Минди»).

Они присоединились к ранее включившимся в каст пятого сезона Джуно Темпл Джону Хэмму и Дженнифер Джейсон Ли, вместе с которыми соберутся на съёмочной площадке уже этой осенью.

События пятого сезона драмеди развернутся в 2019 году. Синопсисом служит предложение-вопрос: когда похищение на самом деле не похищение и что если твоя жена на самом деле вовсе не твоя жена? К слову, Ной Хоули, который значится создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта, пообещал, что комедии в этом сезоне будет куда больше, чем драмы.

Теги
Фарго
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