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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Чужой» Ноя Хоули отправится на съёмки в следующем году

Источник: 20th Century

Новостей о сериале по вселенной «Чужого» не было с февраля, но исправить эту вселенскую несправедливость спешит глава FX Networks Джон Ландграф. На полях летнего пресс-тура TCA глава кабельного канала поделился небольшим информационным обновлением, которое как минимум свидетельствует о том, что сериал «Чужой» Ноя Хоули всё ещё жив-здоров.

Итак, шоураннер «Фарго» и «Легиона» наконец-то разделался со сценарием — Ландграф заверил, что тексты для всех эпизодов первого сезона полностью готовы. При этом съёмки стартуют не раньше следующего года. Видимо, предпроизводственный процесс исключительно трудоёмкий и энергозатратный. А ведь впереди ещё кастинг.

Создатель франчайза Ридли Скотт продюсирует многосерийное творение Хоули.

Напомним, что по словам Ландграфа, это первый в истории франчайза сюжет, события которого разворачиваются на Земле. Время действия — конец XXI века. Ни Рипли, ни остальные персонажи франчайза в сюжете не участвуют, за исключением чужого. Создатели обещают, что сериал будет сочетать в себе элементы первого фильма 1979 года и снятого Джеймсом Кэмероном сиквела «Чужие» 1986 года.

Теги
Чужой
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