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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Элизабет Мосс снова выпало страдать на Hulu — на этот раз в триллере «Завеса»

Источник: Apple TV+

Страдания Элизабет Мосс на Hulu не ограничатся пятым сезоном «Рассказа служанки» — актриса сыграет в мини-сериале «Завеса» (The Veil). Над проектом вместе с ней будет работать Стивен Найт («Острые козырьки»). Он напишет сценарий, а ещё они с Мосс будут продюсировать проект вместе с Дениз Ди Нови и Линдси Макманус, которая недавно работала с актрисой над сериалом «Сияющие» — пару лет назад Элизабет Мосс основала продюсерскую компанию Love & Squalor Pictures, пригласив Макманус на пост президента отдела кино и телевидения.

«Завеса» расскажет об исследовании удивительных и полных опасностей отношений между двумя женщинами, играющими в смертельную игру в правду по дороге из Стамбула в Париж и Лондон. У одной из них есть секрет, у другой — цель раскрыть его до того, как будут потеряны тысячи жизней.

Мы рады продолжить сотрудничество со Стивеном Найтом в «Завесе» и счастливы, что Элизабет Мосс согласилась на главную роль. Сценарии Стивена захватывающие и, несомненно, продемонстрируют исключительный талант Элизабет.

Ник Град, президент Original Programming FX

Найт тоже сделал заявление, сказав, что очень рад и думает, что «Завеса» станет знаковым телевизионным событием.

Элизабет Мосс только что переиграла и уничтожила злодея в мини-сериале «Сияющие» и, по всей видимости, готова продолжать делать то же самое.

Дата релиза «Завесы» пока неизвестна.

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Завеса
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