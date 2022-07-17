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Кровь продолжает литься в тизере пятого сезона «Рассказа служанки»

Не все счёты ещё сведены. Стриминговый сервис Hulu выкатил тизер пятого сезона антиутопии «Рассказ служанки». Сериал по одноимённому роману Маргарет Этвуд возвращается на малые экраны 14 сентября.

В продолжении безрадостной истории об угнетении женщин главной героине Джун Осборн (Элизабет Мосс) предстоит схватка с давней недоброй знакомой — Сереной Джой (Ивонн Страховски), вдовой командора Уотерфорда.

В сериале также снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Самира Уайли, Кристофер Мелони, О. Т. Фагбенле, Элизабет Ризер и Брэдли Уитфорд. команде исполнительных продюсеров проекта значатся Брюс Миллер, Уоррен Литтлфилд, Элизабет Мосс и Дэниел Уилсон. За производство отвечает MGM Television.

Теги
ВидеоРассказ служанки
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