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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кристина Риччи в восторге от новой Уэнздей Аддамс в сериале Тима Бёртона

Источник: Paramount Pictures

Кристину Риччи не миновал сериал Тима Бёртона «Уэнздей» о семейке Аддамс и, в частности, об Уэнздей — студентке академии Nevermore, умеющей разгадывать тайны с помощью своих экстрасенсорных способностей. В новом интервью Deadline Риччи рассказала, что в восторге от новой интерпретации персонажа в исполнении Дженны Ортеги.

Она невероятно талантлива и профессиональна, и, кажется, действительно любит сниматься в фильмах и сериалах, участвуя в каждом этапе их создания. Её версия Уэнздей — великолепная, умная, современная интерпретация этого персонажа.

 
Кристина Риччи

Помимо исполнительниц двух версий легендарного образа в сериале снялись Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джейми Макшейн, Эмма Майерс, Джой Сандай, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум и Перси Хайнс Уайт.

Сейчас «Уэнздей» находится на стадии постпродакшена, точная дата релиза проекта пока неизвестна.

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