Режиссёр «Гремлинов» обвинил создателей «Мандалорца» в плагиате

Замечали ли вы, что ушастые пушистики обладают необъяснимым и непередаваемым магнетизмом, будь то Малыш Йода и, скажем, малыш Гизмо? Так вот, это неспроста. Просто один из них был самым бессовестным образом списан с другого, по крайней мере, по мнению режиссёра «Гремлинов» Джо Данте. Он убеждён, что Гизмо был раньше Грогу, и что создатели «Мандалорца» очень сильно «вдохновились» его работой.

Я думаю, долголетие этих фильмов действительно является ключом к персонажу Гизмо, который по сути похож на ребенка. Что, конечно же, подводит меня к теме Малыша Йоды, который сплагиачен и практически полностью скопирован. Беззастенчиво, я бы сказал.

Тот факт, что взрослый Йода дебютировал в кино ещё до того, как вышел его первый фильм, постановщика, очевидно, не сильно смущает.

Раньше о схожести героев говорил и актёр «Гремлинов» Зак Гэллиган, но без претензий по этому поводу.

Ждём комментариев Джона Фавро и Дэйва Филони

К слову, малыш Йода должен вернуться в третьем сезоне «Мандалорца» уже в конце этого года.