Первый взгляд на новую Уэнздей в спин-оффе «Семейки Аддамс» Тима Бёртона

Уэнздей Аддамс, наконец, получит то, что заслужила — собственный новенький многосерийный спин-офф, да ещё какой! У руля — маэстро Тим Бёртон, а в ролях — Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Гвендолин Кристи. Главную героиню сыграет юная звёздочка Дженна Ортега («Ты», «Крик 5»), степень убедительности которой в образе можно оценить прямо сейчас:

Шоураннеры «Уэнздей» — Альфред Гоу и Майлз Миллар («Тайны Смолвиля»), Netflix оплачивает банкет.

Точная дата выхода сериала пока не называется.