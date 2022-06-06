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Встречайте фею Флору в отрывке из второго сезона фэнтези «Судьба: Сага Винкс»

В рамках онлайн-ивента Geeked Week стриминговый сервис Netflix презентовал отрывок из второго сезона фэнтези «Судьба: Сага Винкс», в котором познакомил зрителей с важным членом команды фей Флорой, которую доверили играть Паулине Чавес. Продолжение сериала планируют показать этой осенью.

Сериал под руководством шоураннера Брайана Янга («Дневники вампира») повествует о феях, подружившихся в магической школе Алфея, где они учатся управлять своими способностями, переживают первые влюблённости, воюют с врагам и смертельно опасными монстрами.

Главных героинь играют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра) и Элиша Эпплбаум (Муза). В создании проекта также участвует автор знаменитого мультсериала-первоисточника «Клуб Винкс» Иджинио Страффи.

Теги
ВидеоСудьба: Сага Винкс
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Источник фотографий: Depositphotos

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