Олден Эренрайк записался в «Железное сердце» о темнокожей духовной наследнице Тони Старка

Удивительно, но в актёрский состав сериала «Железное сердце» приняли белокожего актёра. Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории») записался в кастинг-лист многосерийного проекта Marvel Studios для стриминговой платформы Disney+. Кого именно он сыграет, не раскрывают, но сообщается, что актёру досталась ключевая роль.

Шестисертийная история расскажет о юном техногении Рири Уильямс (Доминик Торн), сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека. Примерив самодельную броню, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

В актёрском составе сериала также значатся Лирик Росс, Энтони Рамос и Мэнни Монтана. Главным сценаристом числится Чинака Ходж («Сквозь снег»). Режиссировать будут Сэм Бэйли и Анджела Барнс («Мифический квест»).