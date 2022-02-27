Лирик Росс сыграет в сериале «Железное сердце» о духовной наследнице Тони Старка

В актёрском составе марвеловского сериала «Железное сердце» свежее пополнение — в каст записалась Лирик Росс («Это мы»), которая сыграет лучшую подругу главной героини. Чуть раньше в проект включили Энтони Рамоса («На высоте мечты») — ему, по информации инсайдеров, досталась партия злодея.

Сериал Marvel Studios расскажет о юном техногении Рири Уильямс (Доминик Торн), сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека. Примерив самодельную броню, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

Сценарную команду сериала для цифровой платформы Disney+ возглавляет Чинака Ходж («Сквозь снег»). Съёмки стартуют в июне и будут проходить в Атланте.