 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Выяснилось, кого сыграет Крис Хемсворт в приквеле «Безумного Макса» про молодую Фьюриосу «Истребитель демонов: Деревня кузнецов» — тизер и анонс третьего сезона аниме Теперь и хорроры: Sony зацензурила Martha Is Dead КГ играет: Игровые коллажи № 72 и 73 Тираж комедийной фэнтези-манги «Магия и мускулы» превысил 3 млн копий
1
СЕРИАЛЫ
339
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Лирик Росс сыграет в сериале «Железное сердце» о духовной наследнице Тони Старка

Источник: NBC

В актёрском составе марвеловского сериала «Железное сердце» свежее пополнение — в каст записалась Лирик Росс («Это мы»), которая сыграет лучшую подругу главной героини. Чуть раньше в проект включили Энтони Рамоса («На высоте мечты») — ему, по информации инсайдеров, досталась партия злодея.

Сериал Marvel Studios расскажет о юном техногении Рири Уильямс (Доминик Торн), сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека. Примерив самодельную броню, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

Сценарную команду сериала для цифровой платформы Disney+ возглавляет Чинака Ходж («Сквозь снег»). Съёмки стартуют в июне и будут проходить в Атланте.

Теги
Железное сердцеMarvelDisney+
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Оскар Айзек безумствует в свежем промо-ролике «Лунного Рыцаря» 8Стильный линчеватель на первом кадре сериала «Лунный Рыцарь» 2Шоураннер «Перси Джексона и Олимпийцев» внимательно следит за кастингом для сериала Disney+

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Обновлённые «Зачарованные» творят магию на постере четвёртого сезона
 0
Фрэнк Грилло заделался лидером лютого калифорнийского культа для съёмок в ужастике про Чарльза Мэнсона
 0
«Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон получит приквел
 2
Шоураннер «Перси Джексона и Олимпийцев» внимательно следит за кастингом для сериала Disney+
 7
Секс, наркотики, Сидни Суини: «Эйфория» стала самым популярным сериалом десятилетия
 6
Киллиан Мёрфи объяснил, почему продолжает работать с Кристофером Ноланом
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 504: «Чемпион мира» и «Техасская резня бензопилой»
 0
КГ играет: The Dungeon Of Naheulbeuk
 4
«Волчица и пряности» — анонс новой аниме-экранизации культовых ранобэ
 18
«Анчартед» и «Смерть на Ниле» нокаутировали отечественные новинки
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 504: «Чемпион мира» и «Техасская резня бензопилой»
 
9Ноль кадров в секунду – 410: Не похоже на Mass Effect 2
 
2ЕВА – 465: Герой со своим саундтреком
 
6Телеовощи – 432: Чем опасен секс с вампирами?
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 503: «Анчартед», «Смерть на Ниле» и ролики с «Супербоула»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru