 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Уэсли Снайпс рассказал, кому именно предназначался первый «Блэйд» В конце экшена «Быстрее пули» побитого Брэда Питта ждёт банан Сандры Буллок (видео) Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» Создатель «Пацанов» рассказал, вернётся ли Солдатик Дженсена Эклса в четвёртом сезоне Холмс против Ктулху: анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened
СЕРИАЛЫ
215
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Похититель молний Логан Лерман прокомментировал своё возможное появление в «Перси Джексоне и Олимпийцах»

Источник: Disney

После объявления каста «Перси Джексона и Олимпийцев» журналистам ничего не остаётся, кроме надежды на возвращение «золотого состава» первых фильмов — о том и спрашивают при каждом удобном случае. Александра Даддарио уже высказалась, на очереди исполнитель роли Перси Джексона Логан Лерман.

Понимаете, вопрос, конечно, интересный, мог бы я появиться в проекте. Думаю, да, конечно. Но пока меня в нём нет.

 
Логан Лерман, не против

Да и действительно, зачем он там, ведь Рик Риордан и так всем доволен, писателю наконец-то дали поиграть в телевезионные игрушки, и всё остальное стало ему неважно, тем более с критикой проекта разбирается каст прошлой экранизации.

Теги
Перси Джексон и Олимпийцы
Комментарии

Ещё на эту тему

7Первая неделя съёмок «Перси Джексона и Олимпийцев» завершена! Рик Риордан рассказывает, как всё прошло 29Александра Даддарио ответила хейтерам темнокожей дочери Афины в «Перси Джексоне и Олимпийцах» 38Расисты! Автор «Перси Джексона» ответил критикам чернокожей дочки Афины

Тоже интересно

0Неделя игр на КГ — главные новости 13–19 июня 16Титан пал! Теперь худшая игра Blizzard — Diablo Immortal 4«Моя новая горничная очень подозрительная» — анонс и тизер аниме про загадочную горничную с говорящим именем 5Солдатик Дженсен Эклс готов к бою на свежем кадре из третьего сезона «Пацанов» 14Diablo Immortal идёт на рекорд! Правда, есть один нюанс

Далее на КГ

13
«Бэтгёрл» отменили — фильм не выйдет ни в кинопрокат, ни на стриминге
 0
Элизабет Мосс снова выпало страдать на Hulu — на этот раз в триллере «Завеса»
 2
Создатели хита «Всё везде и сразу» в ближайшие пять лет будут снимать фильмы для крупной голливудской студии
 1
Джон Бойега прокомментировал слухи о своём присоединении к Marvel
 4
Генеральша Виола Дэвис на постере и кадре эпика «Женщина-король»
 0
Новые лица в фильме «Миссия невыполнима 7» — звёзды «Джессики Джонс» и «Пэм и Томми» (фото)
 3
Гномья принцесса и прочие герои сериала «Властелин колец. Кольца власти»
 0
КГ играет: Black Mesa: Azure Sheep, часть 2
 2
Очень предприимчивая девушка: Селена Гомес покусилась на классику с Харрисоном Фордом, Мелани Гриффит и Сигурни Уивер
 1
Герой Сопротивления Диего Луна на промо сериала «Андор»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 455: Неправильные мультики
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 526: «Серый человек», «Межсезонье», Comic Con 2022
 
3Ноль кадров в секунду – 432: Нехватка котиковости
 
 
5ЕВА – 487: Умные против умных
 
 
1Телеовощи – 454: Юмор с вазелинчиком
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
 
2Ноль кадров в секунду – 431: Жопоцентричный дизайн
 
 
1ЕВА – 486: Лина со шваброй
 
15Телеовощи – 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru