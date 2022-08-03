Похититель молний Логан Лерман прокомментировал своё возможное появление в «Перси Джексоне и Олимпийцах»

После объявления каста «Перси Джексона и Олимпийцев» журналистам ничего не остаётся, кроме надежды на возвращение «золотого состава» первых фильмов — о том и спрашивают при каждом удобном случае. Александра Даддарио уже высказалась, на очереди исполнитель роли Перси Джексона Логан Лерман.

Понимаете, вопрос, конечно, интересный, мог бы я появиться в проекте. Думаю, да, конечно. Но пока меня в нём нет. Логан Лерман, не против

Да и действительно, зачем он там, ведь Рик Риордан и так всем доволен, писателю наконец-то дали поиграть в телевезионные игрушки, и всё остальное стало ему неважно, тем более с критикой проекта разбирается каст прошлой экранизации.