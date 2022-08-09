Сериал «Кобра Кай» анонсировал возвращение Шона Кэнана на свежих кадрах из пятого сезона

Во вселенной «Парня-каратиста» анонсировано возвращение очередного злодея. Стриминговый сервис Netflix публиковал подборку кадров из пятого сезона «Кобры Кай», и на одном из снимков засветился Шон Кэнан, сыгравший злодея Майка Барнса в третьем фильме киносерии. Детали его возвращения в жизнь Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио) и компании пока не разглашаются.

Дата премьеры продолжения известна с весны — пятый сезон бойцовской драмы выйдет на Netflix 9 сентября.

После событий турнира Долины Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит) расширяет империю «Кобры Кай», планируя распространить свой стиль каратэ под девизом «Никакой пощады» на додзё всего города. Джон Криз (Мартин Коув) за решёткой, Джонни Лоуренс (Уильям Забка) разбирается со своими ошибками, и ему сейчас не до каратэ, а Ларуссо вынужден воспользоваться помощью давнего друга, чтобы остановить Сильвера.