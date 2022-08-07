Библиотекарша, Ворон и остальные на постерах «Песочный человек»

Успешно стартовавший на стриминговом сервисе Netflix сериал «Песочный человек» продолжает обрастать промо-материалами — в сети появилась увесистая подборка свежих персонажных постеров, посвящённых многочисленным героям экранизации одноимённого комикса Нила Геймана. Это ничего, если вы читали первоисточник и не сразу угадаете, кто есть кто. На этот случай имеются вспомогательные надписи.

Десятисерийный первый сезон мистического фэнтези о странствиях Повелителя Снов в исполнении Тома Старриджа вышел на цифровой платформе 5 августа и успел собрать урожая положительных отзывов. На известном агрегаторе рецензий Roten Tomatoes его одинаково хвалят критики и зрители. Первые одобрили сериал на 85%, вторые — на 86%. Удивительная солидарность.