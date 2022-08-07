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Библиотекарша, Ворон и остальные на постерах «Песочный человек»

Успешно стартовавший на стриминговом сервисе Netflix сериал «Песочный человек» продолжает обрастать промо-материалами — в сети появилась увесистая подборка свежих персонажных постеров, посвящённых многочисленным героям экранизации одноимённого комикса Нила Геймана. Это ничего, если вы читали первоисточник и не сразу угадаете, кто есть кто. На этот случай имеются вспомогательные надписи.

Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек»

Десятисерийный первый сезон мистического фэнтези о странствиях Повелителя Снов в исполнении Тома Старриджа вышел на цифровой платформе 5 августа и успел собрать урожая положительных отзывов. На известном агрегаторе рецензий Roten Tomatoes его одинаково хвалят критики и зрители. Первые одобрили сериал на 85%, вторые — на 86%. Удивительная солидарность.

Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек» Постеры сериала «Песочный человек»
Теги
ГалереяПесочный человек
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Источник фотографий: Depositphotos

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