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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатель «Пацанов» рассказал, вернётся ли Солдатик Дженсена Эклса в четвёртом сезоне Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж Очень предприимчивая девушка: Селена Гомес покусилась на классику с Харрисоном Фордом, Мелани Гриффит и Сигурни Уивер
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 августа

Источник: Amazon
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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